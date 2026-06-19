На Егошихинском некрополе собираются изучать старинные надгробия

Этот проект, направленный на сохранение историко-культурного наследия, стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. Его авторы, организация «Археологи Прикамья», намерены комплексно изучить кладбище как целостный историко-культурный и археологический феномен. Они отмечают, что ранее исследователей интересовали или художественные стили надгробий, или биографии выдающихся личностей.

Теперь все надгробия Егошихинского некрополя будут воспринимать как равноценные объекты, изучение позволит реконструировать биографии граждан, а также эволюцию социальной структуры и культуру города, религиозные аспекты и мемориальную культуру.

Информационный обзор редакции.