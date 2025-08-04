Во вторник в Пермский край вернется жара: метеорологи рассказали, какой температуры воздуха ждать на неделе

В понедельник, 4 августа, ожидается малооблачная погода без осадков и со слабым ветром. Днем воздух прогреется до +22…+27°С, в Перми будет около +25°С. Во вторник, 5 августа, жара вернется. Столбик термометра будет на отметке +24…+29°С по краю и до +28° в Перми. Днем есть вероятность гроз на юго-западе и на севере, в центральных районах грозы можно ждать ближе к вечеру.

В среду грозовая активность охватит всю территорию Пермского края. Как отметили метеорологи, 6 августа станет самым теплым днем недели: ночью +14…+19°С и днем +24…+29°С, в Перми до +28°С.

Четверг, 7 августа, отметится теплой ночью: +13…+18°С и днем +24…+29°С. На юге температура воздуха может достигнуть +30°С. В пятницу, 8 августа, начнет поступать более прохладный воздух. На востоке края вероятно сохранится погода без осадков, но ночь уже прохладнее +10…+12°С, а днем не выше +25°С. В центральной части и на юге Пермского края ожидается до +28°С. В выходные через территорию региона может пройти холодный фронт с ливневыми осадками, который принесет небольшое похолодание. Но ситуация может еще существенно измениться.