Метеорологи рассказали, что неделя по характеру погоды будет больше похожа на середину лета

Понедельник, 21 июля, будет последним из серии малооблачных дней в центральной и южных частях Пермского края. Воздух прогреется до +25…+27˚С, на севере можно ждать +20…+23˚С. Во вторник, 22 июля, облачность увеличится, днем возможны дожди на юге региона. Ночью ожидается около +15…+17˚С, на севере +7…+12˚С. Днем пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет на уровне +20…+25˚С, в Перми до +24˚С.

Ночь на среду будет теплой: +15…+17˚С. Дневная температура воздуха 23 июля поднимется до +23…+25˚С. С середины дня можно ждать дожди и грозы — они будут распределены по территории мозаично. В четверг, 24 июля, характер погоды не изменится. Метеорологи говорят, что из-за скорости движения кучево-дождевых облаков будет маленькой, в одних районах практически не будет осадков, а в других выпадает до 30-40 мм за сутки и больше. Ночная температура воздуха на уровне +13…+18˚С, дневная +20…+25˚С, на севере края до +27˚С.

В пятницу, 25 июля, есть высокая вероятность сильных дождей, особенно на востоке региона. Температура воздуха ночью +13…+18˚С, днем предварительно не выше +17…+22˚С, в Перми около +20˚С из-за дождей. Предварительно в выходные дожди прекратятся на большей части Пермского края.