Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Стало известно, какой из выходных будет более дождливым

На погоду в Пермском крае продолжит влиять циклон, хотя его влияние должно ослабнуть. Ожидаются дожди, хотя температура воздуха останется комфортной.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В Пермском ЦГМС рассказали, что в субботу, 5 июля, погоду определит северо-западный циклон с фронтом окклюзии. Ночью небольшие дожди ожидаются на западе Пермского края, а днем они будут повсеместными. Ветер достигнет 6-11 м/с. Температура воздуха составит ночью +10…+15°С, в Перми около 12°С. Столбик термометра днем поднимется до +20…+25°С, в Перми около +23°С.

Влияние промежуточного барического гребня обеспечит отсутствие существенных осадков в воскресенье, 6 июля. Небольшие дожди выпадут на северо-востоке. Ветер усилится до 8-13 м/с. Ночная температура воздуха ночью окажется на уровне +9…+14°С, дневная поднимается до +14…+19°С, в Перми +17…+19°С.

В понедельник, 7 июля, ожидается новая порция дождей. Более интенсивными они будут на севере региона, во второй половине дня с грозами. Ветер юго-западный, 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10°С, в Перми +8…+10°С. Днем потеплеет значительно: +16…21°С, в Перми не больше +19°С.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: