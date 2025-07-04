Стало известно, какой из выходных будет более дождливым

В Пермском ЦГМС рассказали, что в субботу, 5 июля, погоду определит северо-западный циклон с фронтом окклюзии. Ночью небольшие дожди ожидаются на западе Пермского края, а днем они будут повсеместными. Ветер достигнет 6-11 м/с. Температура воздуха составит ночью +10…+15°С, в Перми около 12°С. Столбик термометра днем поднимется до +20…+25°С, в Перми около +23°С.

Влияние промежуточного барического гребня обеспечит отсутствие существенных осадков в воскресенье, 6 июля. Небольшие дожди выпадут на северо-востоке. Ветер усилится до 8-13 м/с. Ночная температура воздуха ночью окажется на уровне +9…+14°С, дневная поднимается до +14…+19°С, в Перми +17…+19°С.

В понедельник, 7 июля, ожидается новая порция дождей. Более интенсивными они будут на севере региона, во второй половине дня с грозами. Ветер юго-западный, 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10°С, в Перми +8…+10°С. Днем потеплеет значительно: +16…21°С, в Перми не больше +19°С.