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В одном из сел Пермского края обнаружили артефакты времен Гражданской войны

В прикамском селе Суда нашли столетние артефакты. Это монета 1923 года и гильзы времен Гражданской войны.

Пресс-служба краевого парламента
Пресс-служба краевого парламента
Пресс-служба краевого парламента
Пресс-служба краевого парламента

Старинные предметы обнаружили у Иренских скал члены съемочной группы. В селе Суда Уинского района снимают фильм из цикла «Путешествие по Пермскому краю». Эта картина будет посвящена 400-летней истории села Суда.

«Как выяснилось, именно на этих отвесных скалах в период с декабря 1918 по июнь 1919 года располагались окопы. Белогвардейский отряд армии Колчака держал здесь оборону восемь дней в июне 1919 года. Сейчас окопы практически полностью заросли мхом и засыпаны хвоей», — рассказали в пресс-службе краевого парламента.

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