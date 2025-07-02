В одном из сел Пермского края обнаружили артефакты времен Гражданской войны

Старинные предметы обнаружили у Иренских скал члены съемочной группы. В селе Суда Уинского района снимают фильм из цикла «Путешествие по Пермскому краю». Эта картина будет посвящена 400-летней истории села Суда.

«Как выяснилось, именно на этих отвесных скалах в период с декабря 1918 по июнь 1919 года располагались окопы. Белогвардейский отряд армии Колчака держал здесь оборону восемь дней в июне 1919 года. Сейчас окопы практически полностью заросли мхом и засыпаны хвоей», — рассказали в пресс-службе краевого парламента.