Ночь на 23 июня стала аномально холодной почти за месяц

Ночь на 23 июня в Пермском крае стала аномально холодной почти за месяц, с 25 мая. В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что причина сильного выхолаживания — установление малооблачной и безветренной погоды в холодной воздушной массе, поступившей со стороны Новой Земли.
Минимальная температура воздуха оказалась ниже +5˚С в большинстве метеостанций Пермского края. В Гайнах и Губахе столбик термометра опустился до +2,3˚С, в Кунгуре +2,7˚С.
В Перми минимум составил +4,4˚С. Это всего на 0,4˚С теплее, чем суточный рекорд холода для 23 июня, установленный в 2023 году.
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