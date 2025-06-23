Ночь на 23 июня стала аномально холодной почти за месяц

Минимальная температура воздуха оказалась ниже +5˚С в большинстве метеостанций Пермского края. В Гайнах и Губахе столбик термометра опустился до +2,3˚С, в Кунгуре +2,7˚С.

В Перми минимум составил +4,4˚С. Это всего на 0,4˚С теплее, чем суточный рекорд холода для 23 июня, установленный в 2023 году.