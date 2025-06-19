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Оператора парка им. Горького оштрафовали из-за внешнего вида павильонов с кофе и сладостями

Оператора парка им. Горького, ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», оштрафовали из-за внешнего вида торговых павильонов. Под немилость попали около 50 точек по продаже кофе, сладостей и игрушек. Сумма штрафа составила 10 млн рублей, поделилась в социальных сетях Диана Габдуллина, жена управляющего парком и прообраз робота «Дуняша» из одноименного кафе.

Парк Горького/ВКонтакте

С марта 2025 года на оператора составлено 99 протоколов из-за нарушений требований к внешнему виду НТО на территории парка им. Горького. По 49 из них вынесли предупреждения, по остальным — штраф, сообщает издание «Коммерсант».

По словам Рашида Габдуллина, управляющего парком им. Горького решение о назначении штрафа намерены обжаловать. Внешний вид НТО, который предлагают власти, «несколько не соответствует образу объектов, размещаемых в детском парке». 

Информационный обзор редакции.

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