В ближайшие дни может выпасть больше 50 процентов месячной нормы осадков

Ближайшие несколько дней в южной части Пермского края будут дождливыми. До конца недели может выпасть более 50% месячной нормы осадков. А на севере, напротив, будет практически без осадков.
Дожди распределятся по территории региона неравномерно: в отдельных районах могут пройти сильные ливни. По данным ГИС-центра ПГНИУ, воздушная масса в зоне влияния барической депрессии теплая и неустойчивая — в ней будут формироваться малоподвижные грозовые очаги.
В соседней Свердловской области ночью 19 июня выпало до 54 мм осадков, это 75% от месячной нормы. Метеорологи говорят, что в Перми такие сильные ливни маловероятны, но за 12 часов может выпасть 20-30 мм. Потепления в ближайшие дни ждать не стоит, температура воздуха будет близкой к климатической норме за счет теплых ночей +12…+14˚С.
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