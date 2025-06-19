В ближайшие дни может выпасть больше 50 процентов месячной нормы осадков

Дожди распределятся по территории региона неравномерно: в отдельных районах могут пройти сильные ливни. По данным ГИС-центра ПГНИУ, воздушная масса в зоне влияния барической депрессии теплая и неустойчивая — в ней будут формироваться малоподвижные грозовые очаги.

В соседней Свердловской области ночью 19 июня выпало до 54 мм осадков, это 75% от месячной нормы. Метеорологи говорят, что в Перми такие сильные ливни маловероятны, но за 12 часов может выпасть 20-30 мм. Потепления в ближайшие дни ждать не стоит, температура воздуха будет близкой к климатической норме за счет теплых ночей +12…+14˚С.