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10 июня в Перми может быть побит температурный рекорд 1920 года

Во вторник, 10 июня, в Перми может быть побит суточный температурный рекорд 105-летней давности. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в 1920 году столбик термометра был зафиксирован на отметке 32˚С.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

10 июня отклонение от нормы по среднесуточной температуре воздуха ожидается более 10˚С. Преобладающая температура в регионе будет на уровне +29…+32˚С. Метеорологи говорят, что вся территория Пермского края уже находится в тропической воздушной массе, которая поступает с юго-запада.

В понедельник, 9 июня, температурный максимум в Перми составил +29,5˚С (отклонение от нормы на 7 ˚С), в Чайковском +30,5˚С.

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