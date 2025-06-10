10 июня в Перми может быть побит температурный рекорд 1920 года

Во вторник, 10 июня, в Перми может быть побит суточный температурный рекорд 105-летней давности. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в 1920 году столбик термометра был зафиксирован на отметке 32˚С.
10 июня отклонение от нормы по среднесуточной температуре воздуха ожидается более 10˚С. Преобладающая температура в регионе будет на уровне +29…+32˚С. Метеорологи говорят, что вся территория Пермского края уже находится в тропической воздушной массе, которая поступает с юго-запада.
В понедельник, 9 июня, температурный максимум в Перми составил +29,5˚С (отклонение от нормы на 7 ˚С), в Чайковском +30,5˚С.
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