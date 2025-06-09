Самым жарким днем на этой неделе станет вторник

В понедельник, 9 июня, воздух прогреется днем до +25…+30˚С по краю, в Перми может быть до +29˚С. В северной части региона под влиянием полярного теплого фронта ожидается грозовая активность, а вечером отдельные грозы могут формироваться и в центральных районах.

Самым жарким днем на неделе станет вторник, 10 июня, особенно на севере и западе Пермского края. Днем на большей части региона ожидается +29…+33˚С, в Перми воздух прогреется до +32˚С. В Гайнском районе вечером есть вероятность гроз, которые могут сопровождаться сильными шквалами.

Днем в среду также будет грозовая активность. По данным метеорологов, пока ожидается, что грозы могут быть потенциально опасными, с градом и шквалами, только на севере региона. В остальных районах и в Перми пройдут локальные ливни с градом. 11 июня воздух погреется до +26…+31˚С, но затем прогрев приостановится.

Погода в четверг, 12 июня, будет самой комфортной на неделе. Утром еще возможны дожди, а днем столбик термометра будет на отметке +23…+25˚С, хотя на юго-востоке может быть до +27˚С. В пятницу, 13 июня, заток тепла будет сопровождаться дождями и грозами. Температурный фон останется на прежнем уровне: +23…+28˚С днем.