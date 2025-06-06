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Фотофакт: в Каменном городе выпал мелкий град, похожий на снег

В Пермском крае, в Каменном городе, выпал град, который приняли за снег. Фото и видео с погодным явлением появилось в паблике дирекции ООПТ Пермского края.

Дирекция ООПТ Пермского края/ВКонтакте
Дирекция ООПТ Пермского края/ВКонтакте

«5 июня. Каменный город. Немножко завалило», — комментирует видео государственный инспектор в области охраны окружающей среды Усьвинского участка природного парка «Пермский».

Метеоролог ГИС-центра ПГНИУ, доктор географических наук и номинант премии «Топ 30. Самые знаменитые люди Перми» Андрей Шихов пояснил, что такой мелкий интенсивный град в Каменном городе выпал из-за затока холода по высотам во время грозы.«Подобные явления случаются везде, часто бывают и в июле. Просто нужна подходящая ситуация в атмосфере: высотный циклон, когда выхолаживается воздух на средних высотах 5-6 км до -20 градусов и ниже, а у земли при этом тепло», — объяснил доктор географический наук, профессор Андрей Шихов.

Информационный обзор редакции.

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