Согласован первый колерный паспорт здания на «гостевом маршруте»

Оно расположено на шоссе Космонавтов, рядом с Пермской печатной фабрикой Гознака. Фасад здания станет серо-золотисто-бежевым, а вывески должны сделать белым с абрисом фирменного цвета. В пресс-службе администрации Перми уточнили, что цветовое решение и применяемые материалы сформируют целостный архитектурный ансамбль с фабрикой Гознака.

Напомним, согласно новым требованиям правил благоустройства вывески на зданиях «гостевого маршрута» должны быть выполнены в определенных цветах, а информационные и модульные таблички — из прозрачной основы, с контурным, несплошным написанием информации. Изменения в правила благоустройства вступают в силу с 1 сентября 2025 года. В течение года вывески должны привести к новым требованиям.