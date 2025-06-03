В среду на над городом опять запустят квадрокоптер

Съемка будет проходить в нескольких локациях: на эспланаде (улица Ленина от Крисанова до Куйбышева) и Слудской горке (улица Петропавловская), улице Ленина (в Дзержинском и Ленинском районах), Комсомольском проспекте и улице Сибирской (в Ленинском и Свердловском районах), а также на территории «Зеленого кольца»: долины рек Егошиха и Данилиха.

В пресс-службе городской администрации просят пермяков не беспокоиться. Полет квадрокоптера 4 июня согласован.