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В среду на над городом опять запустят квадрокоптер

В среду, 4 июня, над Пермью снова будет летать квадрокоптер. Его цель — в видеосъемка городских объектов.

Пресс-служба администрации Перми

Съемка будет проходить в нескольких локациях: на эспланаде (улица Ленина от Крисанова до Куйбышева) и Слудской горке (улица Петропавловская), улице Ленина (в Дзержинском и Ленинском районах), Комсомольском проспекте и улице Сибирской (в Ленинском и Свердловском районах), а также на территории «Зеленого кольца»: долины рек Егошиха и Данилиха.

В пресс-службе городской администрации просят пермяков не беспокоиться. Полет квадрокоптера 4 июня согласован.

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