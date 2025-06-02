Понедельник станет последним жарким днем на этой неделе

В течение понедельника, 2 июня, тропический воздух будет вытесняться на северо-восток, его будет сопровождать грозовая активность. Днем температура воздуха будет на уровне +24…+29˚С по краю и до +28˚С в Перми. При грозах есть вероятность шквалов до 20 м/с.

В ночь на вторник, 3 июня, ожидаются грозы, а также дожди в северных и западных районах региона. Температура воздуха ночью по краю +12…+17˚С, на юге до +9˚С, в Перми около +15˚С. Днем столбик термометра поднимется до +18…+23˚С по краю, в Перми около +20…+22˚С. Ночь на 4 июня будет отмечена +7…+12˚С на термометре. Днем потеплеет до +18…+23˚С по краю, в Перми также до +23˚С. К вечере ожидаются дожди с грозами на северо-западе региона.

В четверг, 5 июня, зона дождей достигнет южные и восточные районы края, а к северу и в Перми прояснится. Температура воздуха днем достигнет +17…+22˚С, на юге из-за дождей может быть до +15˚С. В пятницу, 6 июня, дожди пройдут только на юго-востоке, в остальных районах осадков не ожидается. Ночью столбик термометра будет на уровне +6…+11˚С, днем +18…+23˚С.