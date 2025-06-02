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В первый день лета температура воздуха превысила +32 градуса

Максимальная температура воздуха в первый день лета в Пермском крае превысила +30°С. Итогами жаркой погоды 1 июня поделились в телеграм-канале ГИС-центра ПГНИУ.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Самая высокая температура была отмечена в Чайковском — столбик термометра достиг +32,3°С. В Перми зафиксировали +31°С. Среднесуточная температура в воздухе в Перми превысила норму на 10°С и чуть не достигла суточного рекорда 1942 года, уступив на 0,5°С. В нескольких районах Пермского края были грозы с кратковременными дождями, больше всего осадков (12 мм) выпало в Кудымкаре.

31 мая в некоторых городах Пермского края отметка в +30° также была достигнута. В Перми столбик термометра поднялся до +30,0°С, в Чайковском — до +31,6°С, в Осе — до +30,7°С, в Кочево — до +30,5°С.

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