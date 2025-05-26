На этой неделе в Пермский край придет тридцатиградусная жара

В течение всей рабочей недели в Пермском крае будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха будет повышаться постепенно. В понедельник, 26 мая, столбик термометра на востоке поднимется до +21˚С, а на северо-западе до +25…+26˚С, в Перми ожидается +22…+24˚С. С каждым днем температура воздуха будет повышаться на 1-2 градуса.

В среду, 28 мая, в Перми впервые температура воздуха может подняться до +25˚С, а на северо-западе края до +28˚С. Ночи также будут теплыми. К середине недели минимальная температура воздуха будет +8…+10˚С (на юге), а уже к концу достигнет +12…+17˚С по всей территории Пермского края.

По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, в пятницу или субботу уже возможна первая в 2025 году жара в 30˚С. В Перми это случится, скорее всего, в субботу, 31 мая.