Метеорологи рассказали, что эта рабочая неделя окажется очень дождливой

С понедельника по четверг погоду будет определять циклон, который медленно смещается с Европейской территории России на Средний Урал. Больше всего осадков выпадает в эти дни выпадет в центральной части Пермского края. Увеличится температурный контраст между севером региона и остальной территорией. 19 мая на севере днем столбик термометра будет на отметке около +10˚С, а на юге — до +18…+20˚С. При этом на севере практически без дождей, на юге они будут кратковременные, ливневого характера и с грозами, а в центральной части — обложные.

Ночью и утром во вторник, 20 мая, дожди продолжатся, есть вероятность гроз, но будет тепло: +11…+13˚С, на севере до +5˚С. Днем в центральной и южной частях края столбик термометра поднимется до +17…+19˚ с дождями и грозами, больше всего осадков будет севернее и северо-западнее Перми. На севере региона дожди обложного характера ожидаются ближе к вечеру, столбик термометра днем будет на отметке около +10˚С.

Ночью в среду, 21 мая, температура воздуха ожидается на уровне +9…+12˚С на юге, +5˚С на севере. Днем потеплеет до +15…+18˚С в южных и центральных частях региона, а на севере +10˚С. В течение дня пройдут дожди разной интенсивности в большинстве районов края.

В четверг более вероятные прояснения и суточный ход температуры увеличится. 22 мая ночью ожидается +5…+10˚С, а днем +15…+20˚, в Перми до +18˚С. Как отметили метеорологи ГИС-центра, дожди ожидаются при прохождении холодного фронта с северо-запада на юго-восток. В пятницу, 23 мая, начнет поступать более холодная воздушная масса с севера. Днем похолодает до +10…+15˚С, а на севере и востоке ниже +10˚.