Пермская галерея планирует начать переезд в новое здание 1 июня

В документации на сайте госзакупок указано, что перед транспортировкой экспонатов нужно провести подготовку. Она включает в себя замеры предметов музейной коллекции, а также проходов и лестничных пролетов временного фондохранилища, где они сейчас находятся, и новой галереи, куда переедут. Важно учесть особенности внутренней архитектуры и планировки зданий.

Закончить работы по перемещению музейных предметов и коллекций нужно к 30 ноября 2025 года. На переезд планируют выделить 24,4 млн рублей.