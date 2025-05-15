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Пермская галерея планирует начать переезд в новое здание 1 июня

Пермская художественная галерея 1 июня 2025 года планирует начать переезд музейных предметов и коллекций в новое здание на Советской. Всего их 59 472. Сейчас для этих работ разыскивается подрядная компания.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В документации на сайте госзакупок указано, что перед транспортировкой экспонатов нужно провести подготовку. Она включает в себя замеры предметов музейной коллекции, а также проходов и лестничных пролетов временного фондохранилища, где они сейчас находятся, и новой галереи, куда переедут. Важно учесть особенности внутренней архитектуры и планировки зданий.

Закончить работы по перемещению музейных предметов и коллекций нужно к 30 ноября 2025 года. На переезд планируют выделить 24,4 млн рублей.

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