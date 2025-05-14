Рассказываем, какие места в городе обработали от клещей

Уже обработаны парки культуры и отдыха «Балатово» и у Андроновских прудов, скверы им. Ф.Э. Дзержинского и им. Олега Новоселова, сады Миндовского и 250-летия Перми, бульвары по улицам Космонавта Леонова и Геологов, газон по проспекту Декабристов, парк у Андроновских прудов, сквер у здания по улице Советской Армии, 4. Также специалисты опрыскали специальным составом эспланаду, Театральный сад и сад им. Гоголя, скверы Уральских добровольцев, у Дворца культуры им. С.М. Кирова, им. Александра Невского и у Дворца культуры «Урал», набережную реки Камы в Кировском и Ленинском районах, бульвар по улице Ласьвинской, газоны на Попова, Ленина, Петропавловской.

Продолжается обработка городских лесов. Ее планируют закончить к 23 мая. «Основное внимание уделено рекреационным территориям с высокой антропогенной нагрузкой: экологические тропы и прилегающие зоны (в радиусе 50 метров), комплексные места отдыха, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, остановочные комплексы на границе с лесом, участки дорожно-тропиночной сети», — объяснили в пресс-службе администрации Перми.

Акарицидную обработку проводят специальной аппаратуры, которая позволяет покрыть раствором поверхности более равномерно. Распад использованного химического вещества происходит в течение полутора месяцев — попадающие на обработанную территорию в течение этого времени клещи погибают. В сезон активности клещей следует принимать меры предосторожности.