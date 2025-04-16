В субботу волна тепла может принести +20 градусов

В Перми 15 апреля столбик термометра поднялся до +13,8ºС, но максимум, который был зафиксирован 1 апреля, не побил.

Метеорологи отмечают, что в субботу ситуация может измениться, так как ожидается новая, более мощная волна тепла. По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, 19 апреля на юго-западе Пермского края можно ожидать первые +20ºС.