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В субботу волна тепла может принести +20 градусов

Вторник, 15 апреля, в Пермском крае стал самым теплым за две недели месяца по максимальной температуре воздуха. В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что практически на всех метеостанциях максимум превысил +10ºС и на трех достиг +15ºС. Исключением стал только Бисер.

Марина Микрюкова/ВКонтакте

В Перми 15 апреля столбик термометра поднялся до +13,8ºС, но максимум, который был зафиксирован 1 апреля, не побил.

Метеорологи отмечают, что в субботу ситуация может измениться, так как ожидается новая, более мощная волна тепла. По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, 19 апреля на юго-западе Пермского края можно ожидать первые +20ºС.

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