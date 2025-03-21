Весна с зимним характером: в выходные ожидаются снегопады

21 марта климатический фон будет около климатической нормы: днем столбик термометра будет на отметке -1…+4°С. В Перми существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет 0…+2°С.

В субботу, 22 марта, ночью ожидаются умеренные и сильные снегопады на юге и без осадков в северных районах. Ветер усилится 4-9 м/с, на крайнем юге порывы будут достигать 15–17 м/с. Днем в отдельных районах края выпадет небольшой снег, ветер изменит направление на западное (до 9-14 м/с). Столбик термометра по краю на уровне -2…+3°С, в Перми около +1°С.

В ночь на воскресенье, 23 марта, опять ожидаются снегопады. В этот раз на севере они будут умеренными. А днем зона осадков перейдет на всю территорию Пермского края, но интенсивность уменьшится. Ветер останется — 9-14 м/с с порывами до 19 м/с. Ночная температура воздуха будет на уровне -10…-5°С, на крайнем юге до -15°С, в Перми около -8°С. Днем воздух прогреется до -1…+4°С, в Перми около +3°С.