В парке Горького поселился дикий заяц

В парке зайца подкармливают морковью и яблоками, но понимают, что его нахождение среди аттракционов и людей небезопасно ни для него самого, ни для окружающих.

Сотрудники парка Горького обратились за помощьюв минприроды, зоопарк, МЧС и управление по экологии. Вместе со специалистами по отлову они в течение трех дней пытались поймать зайца, чтобы отправить его в естественную среду обитания. Но пока попытки не увенчались успехом.

Информационный обзор редакции.