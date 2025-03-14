В парке Горького поселился дикий заяц

В центре Перми поселился дикий заяц. Администрация парка Горького поделилась кадрами с ушастым обитателем, который уже несколько дней гуляет по территории.
В парке зайца подкармливают морковью и яблоками, но понимают, что его нахождение среди аттракционов и людей небезопасно ни для него самого, ни для окружающих.
Сотрудники парка Горького обратились за помощьюв минприроды, зоопарк, МЧС и управление по экологии. Вместе со специалистами по отлову они в течение трех дней пытались поймать зайца, чтобы отправить его в естественную среду обитания. Но пока попытки не увенчались успехом.
Информационный обзор редакции.
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