Без явных признаков весны: рассказываем, какой погоды ждать в первую неделю марта

В понедельник, 3 марта, в отдельных районах пройдет умеренный снег. Будет облачно, температура воздуха днем 6…–1°С. Ветер южный 3-8 м/с. Вторник, 4 марта, также будет облачным и немного снежным. Ночью столбик термометра окажется на отметке –9…–4°С, на юго-востоке до –13°С, а днем поднимется –7…–2°С. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с.

В среду, 5 марта, ожидается небольшой снег, а в отдельных районах метель. Температура воздуха ночью будет такой же, как и во вторник: –9…–4°С, на востоке до –13°С. Днем –6…–1°С, юго-восточный ветер усилится до 5-10 м/с. В четверг, 6 марта, характер погоды существенно не изменится: ночные и дневные температура будут на том же уровне, что и в среду. Но ветер ослабнет до 3-8 м/с и сменит направление на восточное.

Пятница, 7 марта, будет облачной с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью будет на отметке –9…–4°С, при прояснениях до –19°С. Днем столбик термометра поднимется до –7…–2°С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. По предварительным данным, в выходные будут снежными.