Более 300 разрешенных цветов и никакого сайдинга: с 1 марта начнут действовать новые требования к фасадам зданий

В администрации города рассказали, что у таких зданий к 1 марта должен быть согласованный колерный паспорт. Требование не распространяется на те здания, где уже согласован архитектурно-градостроительных облик, а также на объекты культурного наследия, многоквартирные дома, объекты индивидуального жилищного строительства и гаражи.

С 1 марта начнут действовать новые требования к остеклению витрин, витражей, оконных и дверных блоков, средствам размещения информации, рекламным конструкциям — они должны быть чистыми и без повреждений. На фасадах нельзя размещать конструкции с объявлениями, афишами, агитационными материалами, а также наносить изображения и надписи.

Собственники должны проводить косметический ремонт как минимум раз в пять лет, если это здание находится в границах городского центра, на улицах особого градостроительного значения или выходит одним из фасадов на территорию общего пользования. Разрешенная цветовая палитра состоит из более 300 цветов, но при этом можно сочетать не более 10. В обновленных правилах появился перечень отделочных материалов, которые нельзя использовать при проведении текущего и капитального ремонта фасада. В него входят профилированный металлический лист, сайдинг, металлические или пластиковые панели, асбестоцементные листы, сотовые поликарбонаты, баннерная и иная ткань, самоклеящаяся пленка.

Отметим, что в Перми насчитывается более 30 улиц особого градостроительного значения, среди них: бульвар Гагарина, улицы Героев Хасана, Спешилова, Юрша, Декабристов, Ветлужская, шоссе Космонавтов.