За неделю из центра вывезли более 24 тысяч кубометров снега

За прошлую неделю из центра Перми рабочие «Дорожно-эксплуатационной службы вывези 24,6 тыс. кубометров снега. Это на треть больше по сравнению с прошлым годом. А с начала зимнего сезона объем вывезенного снега превысил 162,4 кубометров.

Несмотря на это, горожане продолжают жаловаться на несвоевременную уборку снега. Контроль за зимним содержанием дорог должны усилить — такое поручение дал мэр Эдуард Соснин.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом году на уборку последствий от снегопадов отправят 345 единиц (в 2023-м было 262).