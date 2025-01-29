За неделю из центра вывезли более 24 тысяч кубометров снега

Январь 2025 года может стать одним из самых снежных за историю метеонаблюдений в Пермском крае. В министерстве транспорта говорят, что дорожники борются с его последствиями в режиме 24/7.
За прошлую неделю из центра Перми рабочие «Дорожно-эксплуатационной службы вывези 24,6 тыс. кубометров снега. Это на треть больше по сравнению с прошлым годом. А с начала зимнего сезона объем вывезенного снега превысил 162,4 кубометров.
Несмотря на это, горожане продолжают жаловаться на несвоевременную уборку снега. Контроль за зимним содержанием дорог должны усилить — такое поручение дал мэр Эдуард Соснин.
Ранее мы рассказывали о том, что в этом году на уборку последствий от снегопадов отправят 345 единиц (в 2023-м было 262).
Комментарии (0)