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На Крещение будут открыты три купели

В Перми в 2025 году будет работать три официальных места для купания в честь Крещения Господня. В них установят купели с поручнями и безопасным полом, организуют места для обогрева, а рядом будут дежурить экстренные службы.

Пресс-служба администрации Перми

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, две купели будут работать в Мотовилихинском и Свердловском районах.

  • в Верхней Курье около Богоявленского мужского монастыря Пермской Епархии РПЦ с 22:00 18 января до 06:00 19 января.
  • на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем с 22:00 18 января до 10:00 19 января.
  • На территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря с 22:00 18 января до 05:00 19 января.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.

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