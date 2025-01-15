Пристройки к «Гостиному двору» могут снести

Администрация Свердловского района через суд пытается признать пристройки самовольно возведенными, сообщает издание Business Class. Если это действительно так, то после демонтажа собственник здания должен будет благоустроить эту территорию.

Здание на Комсомольском проспекте было построено в XX веке. В 1960-е годы в нем находилась гостиница «Восточная», а спустя 30 лет в нем открылся торговый центр. В 2000-х к зданию пристроили два боковых крыла, которые сейчас требуют снести власти города.