На здании напротив Театрального сада появится архитектурная подсветка

Так как здание является объектом культурного наследия, то разрешение на проведение работ выдавала государственная историко-культурная экспертиза. В документе указано, что расположение светильников архитектурного освещения связано со структурой и архитектурной формой «Земской аптеки», а подсветка раскроет его облик в темное время, будет способствовать повышению туристической привлекательности. Перед разработкой концепции наружные стены и фасады исторического здания обследовали, их состояние оценили как работоспособное и удовлетворительное.

Двухэтажное здание было построено в XIX веке как жилой дом мещанина Калашникова. В 1812 году власти выкупили его, в нем открылась первая губернская аптека, которая в течение многих лет была единственной. В результате нескольких реконструкций в XIX веке здание приобрело современный вид.