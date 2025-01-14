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На здании напротив Театрального сада появится архитектурная подсветка

На еще одном историческом здании в центре Перми появится архитектурная подсветка. Речь о «Земской аптеке» на Ленина, 30.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Так как здание является объектом культурного наследия, то разрешение на проведение работ выдавала государственная историко-культурная экспертиза. В документе указано, что расположение светильников архитектурного освещения связано со структурой и архитектурной формой «Земской аптеки», а подсветка раскроет его облик в темное время, будет способствовать повышению туристической привлекательности. Перед разработкой концепции наружные стены и фасады исторического здания обследовали, их состояние оценили как работоспособное и удовлетворительное.

Двухэтажное здание было построено в XIX веке как жилой дом мещанина Калашникова. В 1812 году власти выкупили его, в нем открылась первая губернская аптека, которая в течение многих лет была единственной. В результате нескольких реконструкций в XIX веке здание приобрело современный вид.

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