Эта неделя будет теплой, но не такой аномальной, как прошлая

На юге и в центральных районах региона, в том числе в Перми, в течение дня ожидается -5…-7ºС, по северу после очень теплой ночи с температурой воздуха -1…-3ºС днем похолодает на 1-2ºС. Вечером на юго-западе Пермского края пройдет небольшой снегопад.

Во вторник на погоду в Пермском крае будет влиять ложбина пониженного давления, оставшаяся от циклона «Чарли». В выходные он принес снегопады на северо-западе ЕТР и вызвал аномальное потепление на Урале. 14 января днем будет облачно, пройдет слабый снег, столбик термометра будет на отметке -2…-7 ºС, в Перми до -3…-4 ºС. Вечером усилится ветер.

В среду начнутся снегопады: утром северо-западе региона, а днем на остальной территории. Они продлятся до утра четверга. Температура воздуха ночью составит -5…-10ºС и днем -3…-8 ºС в Пермском крае, а в Перми ночью около -7 ºС и к вечеру потеплеет до -5 ºС. По оценкам метеорологов, количество осадков до утра четверга по краю будет 3-7 мм, а в Перми 4-5 мм.

В четверг произойдет кратковременное вторжение умеренно холодного воздуха, особенно это будет заметно на севере края – к утру четверга столбик термометра опустится до -10…-13 ºС, а днем до -15ºС. На юге и в Перми ожидается прояснение, столбик термометра будет на отметке -10…-12ºС. Пик похолодания придется на ночь пятницы: по краю -14…-19ºС, на севере до -22ºС, а в Перми -15…-17ºС.

А в пятницу днем температура воздуха составит -10…-15ºС при слабом ветре. Как объяснили в ГИС-центре ПГНИУ, это может быть первый день в январе с температурой воздуха ниже нормы.