Известно, какой погоды ждать в последние дни декабря 2024 года

В ближайшие двое суток погода существенно не изменится. Преобладающая температура воздуха в Перми будет на уровне –8…–3°С, но ощущаемая окажется ниже из-за ветра, объяснили авторы проекта «Метеоролог и я». Он будет достигать 5-10 м/с 29 декабря, и 6-11 м/с — 30 декабря. 29 и 30 декабря ожидается облачная погода и небольшой снег.

По предварительным данным, 31 декабря будет относительно тепло: без низких температурных значений и сильных морозов по сравнению с прошлым годом, когда на юге было -15°С на юге и –27°С на севере. 31 декабря ожидается умеренный снег, температура воздуха в Перми ночью будет на уровне –6…–4°С, днем –4…–2°С. В ночь на 1 января столбик термометра опустится до отметки –6…–4°С в Перми, днем ситуация существенно не изменится: –5…–3°С. Оба дня ветер южного и юго-западного направления будет достигать 6-11 м/с. «Из-за циклонической активности облачно со снегом, а также ветрено. По причине последнего ощущаемая температура воздуха будет заметно ниже, около –14°С, поэтому показатели термометров будут обманчивыми, все же стоит одеться теплее, дабы уберечь себя от ветра», — объяснили в «Метеоролог и я».