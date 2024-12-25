18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Знакомьтесь, вышел долгожданный путеводитель от редакции «Прм.Собака.ru»

Редакция «Прм.Собака.ru» выпустила долгожданный путеводитель по Перми и Пермскому краю. Во втором издании мы собрали не только исторические, культурные и природные достопримечательности, но и гастрономические и модные локации, а также услуги, которые могут быть полезны гостям города.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Обложка нового путеводителя — голубая — как дань уважения многочисленным и красивейшим рекам Пермского края. Второй путеводитель получился объемным и информативным: в нем собраны более сотни пермских компаний в сфере шоппинга, гастрономии, красоты и здоровья. Генеральным партнером нового путеводителя стала компания VERRA.

Путеводитель в цифрах:

  • 69 достопримечательностей и событий, ради которых стоит приехать в Пермь и Пермский край
  • 51 место, куда сходить поесть и выпить
  • 11 шопинг-локаций
  • 27 мест для отдыха и бьюти-процедур
  • тираж 3000 экземпляров

Новый путеводитель уже начал появляться в местах распространения: отелях города, сувенирных лавках, кафе и ресторанах. В течение 2025 года он станет полезным не только для туристов, но и, возможно, для самих жителей Перми, и поможет открывать Пермский край с разных сторон.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: