Знакомьтесь, вышел долгожданный путеводитель от редакции «Прм.Собака.ru»

Редакция «Прм.Собака.ru» выпустила долгожданный путеводитель по Перми и Пермскому краю. Во втором издании мы собрали не только исторические, культурные и природные достопримечательности, но и гастрономические и модные локации, а также услуги, которые могут быть полезны гостям города.
Обложка нового путеводителя — голубая — как дань уважения многочисленным и красивейшим рекам Пермского края. Второй путеводитель получился объемным и информативным: в нем собраны более сотни пермских компаний в сфере шоппинга, гастрономии, красоты и здоровья. Генеральным партнером нового путеводителя стала компания VERRA.
Путеводитель в цифрах:
- 69 достопримечательностей и событий, ради которых стоит приехать в Пермь и Пермский край
- 51 место, куда сходить поесть и выпить
- 11 шопинг-локаций
- 27 мест для отдыха и бьюти-процедур
- тираж 3000 экземпляров
Новый путеводитель уже начал появляться в местах распространения: отелях города, сувенирных лавках, кафе и ресторанах. В течение 2025 года он станет полезным не только для туристов, но и, возможно, для самих жителей Перми, и поможет открывать Пермский край с разных сторон.
Информационный обзор редакции. 16+
Комментарии (0)