Знакомьтесь, вышел долгожданный путеводитель от редакции «Прм.Собака.ru»

Обложка нового путеводителя — голубая — как дань уважения многочисленным и красивейшим рекам Пермского края. Второй путеводитель получился объемным и информативным: в нем собраны более сотни пермских компаний в сфере шоппинга, гастрономии, красоты и здоровья. Генеральным партнером нового путеводителя стала компания VERRA.

Путеводитель в цифрах:

69 достопримечательностей и событий, ради которых стоит приехать в Пермь и Пермский край

51 место, куда сходить поесть и выпить

11 шопинг-локаций

27 мест для отдыха и бьюти-процедур

тираж 3000 экземпляров

Новый путеводитель уже начал появляться в местах распространения: отелях города, сувенирных лавках, кафе и ресторанах. В течение 2025 года он станет полезным не только для туристов, но и, возможно, для самих жителей Перми, и поможет открывать Пермский край с разных сторон.

Информационный обзор редакции. 16+