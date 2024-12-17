На исторических зданиях будут использовать новый способ архитектурной подсветки

На многих старинных зданиях в центре Перми нельзя устанавливать традиционную подсветку. Поэтому решено внедрить новую технологию — использовать удаленные проекторы. Они смогут подсвечивать здание полностью или определенные его части, а также транслировать на нем разные изображения.

Недавно мы рассказывали о том, что на доме напротив эспланады установят архитектурную подсветку: ее будут включать 13 раз в год.