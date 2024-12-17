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На исторических зданиях будут использовать новый способ архитектурной подсветки

В 2025 году на исторических зданиях будут применять новый способ архитектурной подсветки. Его запустят в тестовом режиме.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

На многих старинных зданиях в центре Перми нельзя устанавливать традиционную подсветку. Поэтому решено внедрить новую технологию — использовать удаленные проекторы. Они смогут подсвечивать здание полностью или определенные его части, а также транслировать на нем разные изображения.

Недавно мы рассказывали о том, что на доме напротив эспланады установят архитектурную подсветку: ее будут включать 13 раз в год. 

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