На эспланаде зажгли огни на главной городской елке

На церемонии присутствовало ограниченное количество человек. Некоторые горожане пожаловались, что территория будущего ледового городка была недоступна. В администрации пояснили, что это связано с требованиями безопасности. «Сейчас на эспланаде ведутся работы по строительству ледового городка, нахождение большого количества людей небезопасно, — ответили в пресс-службе. — Для всех жителей была предусмотрена смотровая площадка на возвышении, ближе к зданию законодательного собрания. Тем не менее, перед началом церемонии всем семьям с маленькими детьми, желающим пройти к сцене, был предоставлен доступ».

Традиционно в праздничном зажжении главной городской елки в Перми участвуют активисты «Движения первых», победители олимпиад, многодетные семьи.