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На эспланаде зажгли огни на главной городской елке

На эспланаде закончили устанавливать главную городскую елку. 14 декабря на ней торжественно зажгли огни. Фотографиями с праздничной церемонии поделился в соцсетях мэр Перми Эдуард Соснин.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

На церемонии присутствовало ограниченное количество человек. Некоторые горожане пожаловались, что территория будущего ледового городка была недоступна. В администрации пояснили, что это связано с требованиями безопасности. «Сейчас на эспланаде ведутся работы по строительству ледового городка, нахождение большого количества людей небезопасно, — ответили в пресс-службе. — Для всех жителей была предусмотрена смотровая площадка на возвышении, ближе к зданию законодательного собрания. Тем не менее, перед началом церемонии всем семьям с маленькими детьми, желающим пройти к сцене, был предоставлен доступ».

Традиционно в праздничном зажжении главной городской елки в Перми участвуют активисты «Движения первых», победители олимпиад, многодетные семьи.

Теги:
Новый 2025 год

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