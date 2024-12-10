Метеорологи предупредили об интенсивных снегопадах в среду

Более интенсивными снегопады будут утром и вечером в среду. Они продолжатся также в ночь на четверг. По данным ГИС-центра ПГНИУ, к утру 12 декабря существенная прибавка снежного покрова будет на всей территории Пермского края. В Перми она вырастет на 5-7 см (то есть вероятно достижение отметки 20 см на метеостанции), на севере, востоке и на юге более чем на 10 см.

Максимальная высота снежного покрова в Пермском крае — 55 см — в Губахе. По прогнозам, к концу недели она может достичь 70 см.