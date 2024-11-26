В 2024 году в Перми высадили более 6 тысяч кустарников и деревьев

Больше всего кустарников в этом сезоне появилось на улице Докучаева, там посадили 110 морщинистых роз. «Особенностью текущей кампании является использование первых деревьев, выращенных в нашем муниципальном питомнике на Архиерейке. Так, 122 дерева различных видов появились на улицах города. Питомник позволит нам в будущем не закупать в других регионах крупномеры, а выращивать собственный крупномерный посадочный материал, адаптированный к природным условиям нашего региона», — объяснил глава Перми Эдуард Соснин.

Подготовка к озеленительной кампании 2025 года уже началась. Известно, что в питомник в деревне Хмели завезли 15 тыс. саженцев, они в следующем сезоне украсят улицы Перми.