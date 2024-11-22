Еще немного осталось: метеорологи рассказали, когда закончится период аномального тепла в Пермском крае

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, 21 ноября через территорию Пермского края прошел теплый фронт циклона «Квитория», который вызвал ледяной дождь и снежные завалы в ЦФО, в частности в Москве. С юга на территорию региона начал поступать тропический воздух по высотам. 22 ноября в центре и на юге будет прояснение. Несмотря на это температура воздуха днем в пределах -3ºС…+2 ºС. Ближе к вечеру усилится ветер — его порывы будут достигать 15 м/с.

В ночь на субботу будет небольшой снегопад и температура около ноля. Днем в субботу оттепель до +1…+2ºС ожидается на всей территории Пермского края. Более мощный вынос тепла стоит ждать в воскресенье, когда до Среднего Урала доберется тропическая воздушная масса из Средиземноморья. На юге Пермского края будет ясно, на севере — облачно, а на крайнем северо-западе возможен дождь. Днем температура воздуха повысится до +3…+6ºС. Но, как говорят в ГИС-центре ПГНИУ, рекорды тепла 2008 года в этот раз вряд ли удастся перекрыть.

После этого аномально теплый период в Пермском крае кончится. В ночь на понедельник придет похолодание до -2…-7ºС по краю и до -5ºС в Перми. Если в понедельник днем еще возможны оттепели, то дальше будет похолодание, но без осадков и с ясной погодой.