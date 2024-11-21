В выходные в Пермский край опять придет оттепель

По данным ГИС-центра ПГНИУ, воздух в выходные в Пермском крае прогреется до +2…+4ºС, это приведет к новому таянию снега. «Так что прироста снежного покрова в ближайшей и среднесрочной перспективе не ожидается. Наоборот, после оттепели в выходные снега станет еще меньше по всей территории края, кроме северо-востока», — пояснили специалисты.

Третья декада ноября по прогнозам метеорологов будет достаточно сухая. В Перми количество осадков за ближайшие семь дней не превысит 3-8 мм, а на крайнем севере и северо-запада их может быть больше — до 15 мм. Пока больше всего снега отмечают на метеостанции в Губахе, там высота снежного покрова достигла нового максимума — 48 см. В последний раз такое было в 2021 году.