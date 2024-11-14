Начался период аномально теплой погоды в Пермском крае, но он с нами ненадолго

В четверг, 14 ноября, через территорию региона прошел теплый фронт глубокого циклона, смещающегося из района Шпицбергена в сторону Баренцева моря. Как говорят в ГИС-центре ПГНИУ, температура воздуха в этот период будет составлять -2ºС до +1ºС, на востоке до -4ºС. Снежный покров прибавится, особенно на севере и востоке Пермского края. А в выходные снегопады стоит ждать на всей территории региона.

По прогнозам метеорологов, за аномально теплый период на севере и востоке прибавится еще 25-35 мм осадков, в остальных местах — 5-15 мм. Также есть вероятность увидеть отметке в 50 см на метеостанции в Губахе к концу этой недели.