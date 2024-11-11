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Известно, сколько единиц спецтехники подготовили для уборки улиц от снега и льда в этом году

Пресс-служба администрации Перми

9 ноября на борьбу с последствиями снегопада в Перми вывели 145 единиц техники и 115 рабочих. Всего же в 2024 году в городе выросло количество спецтехники для содержания улиц и дорог зимой.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, подрядные организации подготовили 345 единиц спецтехники (в прошлом году было 262). Из них 86 — средства малой механизации. Их используют, чтобы качественно убрать тротуары, остановочные площадки и подходы к инженерным сооружениям. Для борьбы с гололедом в Перми используют песко-соляную смесь, а также «Бинород» и «Галит».

В этом году новые трехлетние контракты на содержание улиц городские власти заключили с пятью подрядными организациями.

  • Ленинский район — ООО «Стройград Плюс»
  • Свердловский район — ООО «Строительное управление-157»
  • Дзержинский район — ООО «Стройград Плюс»
  • Индустриальный район — ООО «ДСТ-Пермь», ООО «Стройград Плюс»
  • Мотовилихинский район — ООО «ТехДорГрупп»
  • Кировский район – ООО «Строительное управление-157», ООО «Лесной Двор»
  • Орджоникидзевский район — ООО «Стройград Плюс»
  • Новые Ляды — «ООО «Строительное управление-157»

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.

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