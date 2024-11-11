У фонтанов на эспланаде появятся три новые световые и музыкальные программы

На содержание и ремонт фонтанов в Перми в 2025-2026 годах выделят более 32 млн рублей. На сайте госзакупок появилось два аукциона. Один касается фонтанов на эспланаде, которые находятся у драмтеатра и здания Заксобрания, другой — 13 других, расположенных в разных районах города.

Фонтаны на эспланаде должны работать в будни до 00:00, в выходные до 01:00. Днем мощность подачи воды можно снизить до 30%, чтобы увеличить ресурсы насосов и сэкономить электроэнергию. После 23:00 фонтаны должны соблюдать «закон о тишине»: звучание музыкального сопровождения будут уменьшать до 30%. В 2025 году у главных городских фонтанов появятся по три новые мелодии и световых шоу.

В 2025 году появится по одной программе светового и водного шоу у нескольких фонтанов. Они находятся в парке им. Чехова, на Комсомольском проспекте между улицами Белинского и Чкалова, в сквере им. Дзержинского и на бульваре Советской Армии.

Все 15 фонтанов должны проходить профилактику раз в месяц, вода в них должна быть надлежащего качества, но на подходах появятся таблички с информацией о запрете купания. К летнему сезону облицовка и конструкции фонтанов должны быть целыми, системы водоснабжения и водоотведения, электропроводка — проверены.