К вывескам на стеклянных дверях предъявят особые требования

Как рассказали в пресс-службе администрации, на табличке должна быть несплошная выклейка букв и цифр из декоративной пленки. Обязательно наименование организации (или ИП), профиль деятельности, вид товаров и услуг. Также на табличках будут указывать наименование фирмы, адрес и режим работы.

Требования к информационным табличкам начнут действовать с 1 марта 2025 года. И если вывески будут не соответствовать им, у собственников бизнеса будет время привести их в порядок к 1 июня 2025 года.