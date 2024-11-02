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К вывескам на стеклянных дверях предъявят особые требования

Freepik

В Перми с 1 марта 2025 года будут действовать новые правила, которые касаются внешнего вида входной группы. В частности, размещения информационных табличек на остеклении дверей.

Пресс-служба администрации Перми

Как рассказали в пресс-службе администрации, на табличке должна быть несплошная выклейка букв и цифр из декоративной пленки. Обязательно наименование организации (или ИП), профиль деятельности, вид товаров и услуг. Также на табличках будут указывать наименование фирмы, адрес и режим работы.

Требования к информационным табличкам начнут действовать с 1 марта 2025 года. И если вывески будут не соответствовать им, у собственников бизнеса будет время привести их в порядок к 1 июня 2025 года.

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