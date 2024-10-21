Погода на неделе будет теплой, но дождливой

Погода на рабочей неделе с 21 по 25 октября будет умеренно теплой, но дождливой. Как рассказали в Пермском ЦГМС, циклоническая деятельность продолжит свое влияние.

В понедельник и вторник в Пермском крае пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью температура будет на отметке -1…+4°С, днем воздух прогреется +6…+11°С. В Перми существенных осадков ждать не стоит: ночью +2…+4°С, днем +7…+9°С.

Циклоническая деятельность будет более активной в середине недели. Из-за этого 23 и 24 октября в большинстве районов Пермского края выпадут дожди небольшой и умеренной интенсивности. Ночная температура воздуха будет на уровне +1…+6°С, в Перми около +4°С. Воздух прогреется днем до +4…+9°С, в Перми +6…+8°С.

В пятницу похолодает за счет тыловой части циклона. Ночи станут прохладнее: в крае -2…+3°С, в Перми около +1°С. Днем столбик термометра будет на уровне +3…+8°С, в Перми — не выше +5°С.