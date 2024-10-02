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На электрошкафах появились 11 новых граффити: все законно!

В Перми появились 11 новых арт-объектов на электрических шкафах. Их создают уличные художники в рамках проекта «Молодежный арт-патруль». Они выявляют невзрачные и «затеганные» объекты, на которых рисуют граффити.

Художники основываются на принцип интеграции новых объектов уличного искусства в цветовой код городского пространства. Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин, они используют оттенки, соответствующие окружающей среде.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

У каждой из работ свой смысл: например, у Дома Грибушина изображены лошади, так как купец очень ценил их, у Почтамта — переосмысленный нулевой километр, а у филармонии — визуализация природы звука.

В этом году появится еще четыре новых граффити. В мэрии намерены продолжить работу программы паблик-арта. Она должна расшириться на территорию всей Перми в следующем сезоне.

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