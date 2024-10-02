В зоопарке пополнение: показываем видео с забавными капуцинами Гэри и Бобби

В Пермском зоопарке появились новые обитатели — два годовалых самца бурых капуцинов. Их зовут Гэри и Бобби.
Длина тела таких приматов обычно — 30-50 см. Весят взрослые особи от 1,3 до 4,8 кг. У них длинные и цепкие хвосты, с их помощью обезьянки перемещаться по деревьям, хватаются за ветки и удерживают предметы. А еще они общаются с помощью хвостов.
Бурые капуцины (их еще называют апеллами и фавнами) приехали в Пермь из Ижевского зоопарка. Пока они адаптируются к новому месту жительства и изучают все вокруг.«Гэри и Бобби ловко перемещаются по декорациям вольера канатам, веткам и полкам, — рассказывают в пермском зоопарке. — Больше всего малышам нравится наблюдать за процессом уборки в соседнем вольере. Для лучшего обзора они забираются под потолок вольера, хватаясь лапками за сетку, а цепким хвостом держатся на ветке».
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