В зоопарке пополнение: показываем видео с забавными капуцинами Гэри и Бобби

Бурые капуцины (их еще называют апеллами и фавнами) приехали в Пермь из Ижевского зоопарка. Пока они адаптируются к новому месту жительства и изучают все вокруг.«Гэри и Бобби ловко перемещаются по декорациям вольера канатам, веткам и полкам, — рассказывают в пермском зоопарке. — Больше всего малышам нравится наблюдать за процессом уборки в соседнем вольере. Для лучшего обзора они забираются под потолок вольера, хватаясь лапками за сетку, а цепким хвостом держатся на ветке».