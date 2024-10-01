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Появилась рабочая группа, которая займется историческим центром города

Пресс-служба администрации Перми

В Перми появится рабочая группа, которая будет заниматься сохранением и развитием исторического центра города. Соответствующий документ появился на сайте администрации.

Рабочая группа должна будет обсуждать проблемы, связанные историческим центром Перми, а также разрабатывать мероприятия для его сохранения и развития. Это необходимо для повышения инвестиционной и туристической привлекательности города.

В рабочую группу войдут представители администрации Перми, директор «Института территориального планирования» и начальник инспекции по охране объектов культурного наследия.

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