Появилась рабочая группа, которая займется историческим центром города

В Перми появится рабочая группа, которая будет заниматься сохранением и развитием исторического центра города. Соответствующий документ появился на сайте администрации.

Рабочая группа должна будет обсуждать проблемы, связанные историческим центром Перми, а также разрабатывать мероприятия для его сохранения и развития. Это необходимо для повышения инвестиционной и туристической привлекательности города.

В рабочую группу войдут представители администрации Перми, директор «Института территориального планирования» и начальник инспекции по охране объектов культурного наследия.