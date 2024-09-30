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2 октября в Перми включат сирены

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В Перми 2 октября пройдет комплексная проверка системы оповещения. Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в течение трех минут с 10:40 до 10:43.

Проверка готовности системы будет комплексной: включат узлы сиренного и речевого оповещения, также задействуют подвижные средства с сигнальными громкоговорителями.

Как объяснили в пресс-службе городской администрации, проверка системы плановая и носит учебный характер. Горожан, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят соблюдать спокойствие, включить теле-, радиоприемники и прослушать информацию.

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