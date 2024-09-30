Понедельник станет последним днем «бабьего лета» в Пермском крае. 30 сентября еще сохранится температура воздуха около +20ºС, затем постепенно столбик термометра будет опускаться. Как сообщают авторы проекта «Метеоролог и я», в будни характер погоды ожидается с выраженным антициклональным характером: будет солнечно и сухо, дневной прогрев будет существенным. В целом трудовая неделя будет существенно теплее климатической нормы, отклонение составит около +4ºС.

В понедельник днем столбик термометра будет на отметке +16…+21ºС, на севере +11…+15ºС. Но будет ветрено: 5-10 м/с. На севере в отдельных районах ожидается кратковременный дождь. 1 октября будет облачно и ветрено (также 5-10 м/с), на севере снова кратковременный дождь. Температура воздуха ожидается на уровне +13…+18ºС и +7…+12ºС на севере.

В среду осадков не ожидается. Ночью в низинах возможны заморозки до -4ºС. Столбик термометра будет на отметке +8…+13ºС. Ветер 2-7 м/с, сменит направление на восточное и юго-восточное. 3 октября днем ожидается +10…+15ºС. Ветер будет южным 4-9 м/с.

4 октября на севере вновь возможен небольшой дождь. Днем воздух будет прогреваться до +8…+13ºС. Ветер опять усилится до 5-10 м/с. 5-6 октября ожидается выход ложбины: она принесет незначительное похолодание до +6…+11ºС). На территории Пермского края возможны дожди, а на северо-востоке — смешанные осадки.