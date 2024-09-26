Юнгур и Кунгур: котятам снежного барса дали имена

Недавно родившиеся в пермском зоопарке котята снежного барса обрели свои имена. Один из них был назван жителями России в рамках народного голосования, которое проводили «РЖД», взявшие под опеку родителей барсят.

Традиционно имена барсов, родившихся в Пермском зоопарке, связаны с названиями рек. Так, первого барсенка зовут Юнгур в честь реки в Сайлюгемском заповеднике в Республике Алтай.

С кличкой второго малыша определились в Пермском зоопарке. Он будет носить имя Кунгур. Это название одной из рек Прикамья и одноименного города.

Кунгур и Юнгур стали первым потомством пары снежных барсов Аксу и Снежека. Барсята появились на свет 5 июля 2024 года и уже успели полюбиться посетителям зоопарка. Посмотрите видео с первой прогулки барсят!