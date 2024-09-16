Началась подготовка к установке памятника Невскому

Началась подготовка к установке памятника полководцу Александру Невскому в полный рост. Его разместят в одноименном сквере на Маршала Рыбалко. Проект памятника в 2023 году одобрил совет по топонимике.

Недавно представители администрации провели встречу с архитектором, инициативной группой, профильными департаментами и центром безопасности дорожного движения. Скоро рабочие приступят к устройству фундамента, рассказал глава Кировского района Михаил Борисов.

Высота памятника Александру Невскому составит 6,8 м, самого полководца — 2,8 м, скульптуру сделают из бронзы с патинированием. В руках у Александра Невского — полуобнаженный меч, символизирующий справедливую войну, а за спиной стяг с изображением спаса нерукотворного.

Отметим, что в Перми уже есть памятник святому Александру Невскому. Он находится на территории храма на улице Архиектора Свиязева.