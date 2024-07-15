Погода на неделе будет теплой: рассказываем, в какие дни ждать дождей

На этой неделе, с 15 по 21 июля, погода будет умеренно теплой и комфортной. Средняя температура воздуха окажется выше нормы на 2°С севере и близко к норме на юге. Осадков мало, до среды их не стоит ждать вовсе, рассказывают в ГИС-центре ПГНИУ. Более существенные дожди возможны в конце недели.

В понедельник до +21…+26°С, во вторник +22…+27°С, в среду +23…+28°С. Будет малооблачно, а в понедельник и вторник ожидается восточный ветер на юге региона.

В четверг вероятны локальные ливни и грозы, в основном в южной части края. Температура воздуха в ночные часы +13…+18°С, днем +23…+28°С, ветер слабый. В пятницу днем возможны локальные дожди и грозы, в большинстве районов будет без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +25…+29°С.

Предварительно в выходные возрастает вероятность дождей и гроз, особенно в воскресенье. Но теплая погода сохранится, днем воздух будет прогреваться до+23…+28°С.